В Херсоне раздаются взрывы, - Херсон

Об этом пишет Общественное Херсон .



"В Херсоне слышны взрывы", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Энергодаре раздались взрывы , оккупанты обстреляли мирный проукраинский митинг из минометов.

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