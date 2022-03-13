В Херсоне раздаются взрывы
Утром 13 марта в Херсоне начались взрывы
Об этом сообщают местные СМИ.
В 3.30 фактически по всей Украине объявили о воздушной тревоге и призвали граждан пойти в укрытие. С тех пор информация о взрывах не появлялась.
Около пяти часов местные СМИ Херсона начали распространять информацию, что в городе раздаются громкие звуки и взрывы.
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