В Херсоне раздаются взрывы

Об этом сообщают местные СМИ.



В 3.30 фактически по всей Украине объявили о воздушной тревоге и призвали граждан пойти в укрытие. С тех пор информация о взрывах не появлялась.



Около пяти часов местные СМИ Херсона начали распространять информацию, что в городе раздаются громкие звуки и взрывы.



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