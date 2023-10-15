В Херсоне раздался взрыв: россияне нанесли авиаудар по критической инфраструктуре
Утром воскресенья, 15 октября, в Херсоне был слышен мощный взрыв, после чего в некоторых районах города исчезло электричество. Оккупанты попали авиабомбами в объект критической инфраструктуры
Об этом сообщил глава Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко.
По его словам, также в ряде районов Херсона возникли перебои с водоснабжением.
Впоследствии глава МВА уточнил , что примерно в 09:30 армия РФ выпустила две управляемые авиационные бомбы из истребителя-бомбардировщика СУ-34.
Россияне попали в район объекта критической инфраструктуры Херсона.
- Накануне ночью российские кафиры обстреляли поселок Кизомис в Херсонской области, в результате чего тяжелые ранения получил 79-летний местный житель.
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