В Херсоне раздались взрывы: россияне ударили по центру города
Утром субботы, 28 октября, в Херсоне были слышны звуки взрывов. Российские оккупанты обстреляли город, в результате чего разрушены дома.
Об этом сообщил глава Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко.
По его словам, под утро в Херсоне прогремели несколько взрывов. Русские вели огонь с временно оккупированного левого берега города.
В частности, враг гнал по центральной части Херсона.
В результате российской атаки есть разрушение в частном секторе. Информация о пострадавших уточняется.
В 04:20 в Херсонской области объявляли воздушную тревогу, через примерно 30 минут - отбой.
- Кроме того, этой ночью Россия нанесла ракетный удар по южной и центральной Украине: в Днепре были также слышны звуки взрывов.
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