В Херсоне раздались взрывы: россияне ударили по центру города

Об этом сообщил глава Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко.

По его словам, под утро в Херсоне прогремели несколько взрывов. Русские вели огонь с временно оккупированного левого берега города.

В частности, враг гнал по центральной части Херсона.

В результате российской атаки есть разрушение в частном секторе. Информация о пострадавших уточняется.

В 04:20 в Херсонской области объявляли воздушную тревогу, через примерно 30 минут - отбой.