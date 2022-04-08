В Херсоне раздались взрывы

Об этом сообщили в приложении "еТревога".



Подробной информации о взрывах в Херсоне нет. Граждан призывают находиться в укрытиях. В городе не было объявлений о воздушной тревоге, но в Николаевской области она объявлена с 20:09.



Информацию о взрывах в Херсоне подтверждают местные СМИ.

8 апреля в Харькове раздались взрывы.