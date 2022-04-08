В Херсоне раздались взрывы
Вечером 8 апреля в Херсоне раздались взрывы
Об этом сообщили в приложении "еТревога".
Подробной информации о взрывах в Херсоне нет. Граждан призывают находиться в укрытиях. В городе не было объявлений о воздушной тревоге, но в Николаевской области она объявлена с 20:09.
Информацию о взрывах в Херсоне подтверждают местные СМИ.
- 8 апреля в Харькове раздались взрывы.
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