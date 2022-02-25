В Херсоне раздается тревожная сирена
Около 8:57 25 февраля в Херсоне включили тревожную сирену, людей призывают спускаться в хранилища
Об этом пишет Общественное Херсон .
"В городе звучит тревожная сирена! Это значит, что вам следует оставить все дела и как можно быстрее добраться до бомбоубежища", - говорится в сообщении.
Те, кто не имеет такой возможности, должны оставаться дома и держаться подальше от окон.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.27
Покупка 29.27Продажа 32.32
-
EUR
Покупка 32.92Продажа 36.43
- Актуальное
- Важное