В Херсоне раздается тревожная сирена

Об этом пишет Общественное Херсон .



"В городе звучит тревожная сирена! Это значит, что вам следует оставить все дела и как можно быстрее добраться до бомбоубежища", - говорится в сообщении.



Те, кто не имеет такой возможности, должны оставаться дома и держаться подальше от окон.

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