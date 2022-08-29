Об этом сообщает Общественное со ссылкой на депутата облсовета Сергей Хлань.

Возле Антоновского моста в Херсоне баржи, из которых российские оккупанты строили понтонную переправу, получили повреждения.

"Официально еще не подтвердили наши Вооруженные силы, но местные жители сообщали и давали фотографию о попадании мне лично. И говорили, что было попадание именно туда", - сказал Хлань.

Кроме того, в местных пабликах тоже подтверждают эту информацию.

19 июля ВСУ ударили по враждебным позициям близ Антоновского моста во временно оккупированном Херсоне, который является стратегически важным для российских военных. Эксперт Defense Express Рябых в эфире Эспрессо заявил, что уничтожение Антоновского моста может привести к уничтожению большой группировки российских войск в Херсонской области.

27 июля украинские военные подтвердили удары по Антоновскому мосту в Херсоне.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк призвал российских кафиров покинуть Херсон после нового удара по мосту через Днепр.

23 августа ВСУ подтвердили, что нанесли очередной удар по Антоновскому мосту.

29 августа эксперт Defense Express Киричевский в эфире Еспресо заявил, что прорыв первой линии обороны в Херсонской области стал для россиян неприятным сюрпризом.

В ночь на 29 августа в Херсоне ВСУ уничтожили воинскую часть оккупантов и "травмировали" мост через Конку.

Руководитель прессцентра ОК "Юг" Наталья Гуменюк сообщила, что этой ночью Вооруженные силы Украины уничтожили несколько российских систем С-300, из которых оккупанты обстреливали Николаев.

В сети появилась информация, что на оккупированной Херсонской области убили коллаборанта, бывшего нардепа Алексея Ковалева

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