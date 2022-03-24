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Главная война с Россией В Херсоне рашисты готовят массовый террор – готовы депортировать пол города

В Херсоне рашисты готовят массовый террор – готовы депортировать пол города

24 мартa, 2022 четверг
04:46
война с Россией Херсон

Оккупанты устали от протестов в городе и готовы депортировать всех жителей Херсона.

Об этом написал Times со ссылкой на письмо предположительно написанное сотрудником ФСБ России, сообщает « Эспрессо ».

Рашисты готовы совершить «большой террор» – забрать людей ночью из домов и депортировать в Россию. «Если придется перевезти полгорода – мы к этому готовы», – говорится в письме. Кремль устал "играть по-хорошему" с протестующими в Херсоне.

  • Напомним, ранее кафиры начали разгонять митинг пулями.
  • также враг планирует ввести рубль на территории Херсона
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