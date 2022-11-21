Об этом она рассказала в эфире Еспресо.



Ирина Юрченко прибыла в Херсон в первом с начала полномасштабного вторжения пассажирском поезде, отправившемся из Киева 18 ноября.



"Мы открыли недавно рейс в Херсон, с которым не было железнодорожной связи с 24 февраля. Мы с удовольствием, с патриотической вдохновенностью поехали в освобожденный город. Когда я въезжала в Херсон и видела, как люди встречают поезд, плачут от радости, то чувствовала силу и мощь нашей страны, меня до слез переполняла гордость за мое государство, патриотизм и сплоченность украинцев.



Нас встречали как героев, было неважно ты руководитель Укрзализныци или обычный проводник. Мы обнимались с людьми и мне, простой проводнице, даже цветы подарили, потому что для горожан мы были людьми, которые открыли этот путь и соединили Украину с Херсоном", - прокомментировала сотрудница Укрзализныци.

11 ноября в сети появились видео украинских военных, которые вывешивали желто-голубые флаги в Херсоне. Это подтвердило ГУР Министерства обороны

13 ноября Укрзализныця запустила благотворительный проект "Билет к победе", цель которого - продать билеты на три первых рейса из Киева в пять городов - уже деоккупированный Херсон, а также Мариуполь, Донецк, Луганск и Симферополь

19 ноября в освобожденный Херсон прибыл первый пассажирский поезд с начала полномасштабного вторжения

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