В Херсоне проводников поезда горожане встречали как героев, - сотрудница Укрзализныци Юрченко
Ирина Юрченко, мать защитника Азовстали Дмитрия Козацкого, работница Укрзализныци, заметила, что для горожан мы были людьми, соединившими Украину с Херсоном
Об этом она рассказала в эфире Еспресо.
Ирина Юрченко прибыла в Херсон в первом с начала полномасштабного вторжения пассажирском поезде, отправившемся из Киева 18 ноября.
"Мы открыли недавно рейс в Херсон, с которым не было железнодорожной связи с 24 февраля. Мы с удовольствием, с патриотической вдохновенностью поехали в освобожденный город. Когда я въезжала в Херсон и видела, как люди встречают поезд, плачут от радости, то чувствовала силу и мощь нашей страны, меня до слез переполняла гордость за мое государство, патриотизм и сплоченность украинцев.
Нас встречали как героев, было неважно ты руководитель Укрзализныци или обычный проводник. Мы обнимались с людьми и мне, простой проводнице, даже цветы подарили, потому что для горожан мы были людьми, которые открыли этот путь и соединили Украину с Херсоном", - прокомментировала сотрудница Укрзализныци.
- 11 ноября в сети появились видео украинских военных, которые вывешивали желто-голубые флаги в Херсоне. Это подтвердило ГУР Министерства обороны
- 13 ноября Укрзализныця запустила благотворительный проект "Билет к победе", цель которого - продать билеты на три первых рейса из Киева в пять городов - уже деоккупированный Херсон, а также Мариуполь, Донецк, Луганск и Симферополь
- 19 ноября в освобожденный Херсон прибыл первый пассажирский поезд с начала полномасштабного вторжения
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.62
Покупка 39.62Продажа 40.36
-
EUR
Покупка 39.81Продажа 40.85
- Актуальное
- Важное