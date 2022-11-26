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В Херсоне провели первую после освобождения операцию на сердце

26 ноября, 2022 суббота
14:54
Общество

Врач из Одессы провел успешную операцию на сердце в Херсонской больнице. Это первое серьезное оперативное вмешательство, проведенное после деоккупации

Об этом сегодня, 26 ноября 2022, написал в телеграмм глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич.

Врач-кардиолог из Одессы провел в деоккупированном Херсоне успешную операцию на сердце: он выполнил стентирование коронарных сосудов 71-летнему пациенту. Это первое серьезное оперативное вмешательство, проведенное в городе после освобождения.

В Херсонской областной клинической больнице снова работают гематологический и диализный центры, а также ряд других отделений. Сама больница работает в штатном режиме.

Глава ОВА информирует, что все корпуса заведения имеют питание, там доступны обследования на КТ-аппарате и ангиографе. Также в больнице обустроены три бомбоубежища с кроватями и системой вентиляции.

"Во время оккупации в этих укрытиях родились два мальчика и две девочки", - сообщает Янушевич.

  • 25 ноября Владимир Молчанов, политолог из Херсона, рассказал , что у горожан нет устойчивой мобильной связи, поэтому нужно наладить оповещения с помощью каких-то громкоговорителей или чего-то подобного, которые могли бы во всех районах города предупреждать людей об опасности.
  • Энергетики Херсона с 26 ноября планируют провести тестовое питание электросетей города.

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Медицина
Здоровье
Херсон
Херсонщина
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