В Херсоне провели первую после освобождения операцию на сердце
Врач из Одессы провел успешную операцию на сердце в Херсонской больнице. Это первое серьезное оперативное вмешательство, проведенное после деоккупации
Об этом сегодня, 26 ноября 2022, написал в телеграмм глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич.
Врач-кардиолог из Одессы провел в деоккупированном Херсоне успешную операцию на сердце: он выполнил стентирование коронарных сосудов 71-летнему пациенту. Это первое серьезное оперативное вмешательство, проведенное в городе после освобождения.
В Херсонской областной клинической больнице снова работают гематологический и диализный центры, а также ряд других отделений. Сама больница работает в штатном режиме.
Глава ОВА информирует, что все корпуса заведения имеют питание, там доступны обследования на КТ-аппарате и ангиографе. Также в больнице обустроены три бомбоубежища с кроватями и системой вентиляции.
"Во время оккупации в этих укрытиях родились два мальчика и две девочки", - сообщает Янушевич.
- 25 ноября Владимир Молчанов, политолог из Херсона, рассказал , что у горожан нет устойчивой мобильной связи, поэтому нужно наладить оповещения с помощью каких-то громкоговорителей или чего-то подобного, которые могли бы во всех районах города предупреждать людей об опасности.
- Энергетики Херсона с 26 ноября планируют провести тестовое питание электросетей города.
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