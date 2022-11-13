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В Херсоне просят не собираться в людных местах из-за риска минирования

13 ноября, 2022 воскресенье
15:53
Новости

Председатель Херсонской ОВА Ярослав Янушевич подчеркнул, что оккупанты заминировали почти весь город, поэтому стоит избегать людных мест. Он также заявил, что 14 ноября будет проходить разминирование в центре Херсона

Об этом он сообщил во время видеообращения в телеграме.

Глава ОВА отметил, что в деоккупированном городе уже второй день празднуют освобождение, однако следует быть осмотрительными и воздержаться от массовых собраний, поскольку оккупанты заминировали значительную часть города.

Янушевич также напомнил, что 14 ноября пройдет разминирование в центре Херсона.

"Я вас очень прошу не заезжать в центральную часть города. Надеюсь на ваше понимание", - подчеркнул глава ОВА.

  • В течение 13-18 ноября включительно на водных объектах в пределах Херсонской области запрещено пользоваться всеми видами водного транспорта.

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