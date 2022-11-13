Об этом он сообщил во время видеообращения в телеграме.

Глава ОВА отметил, что в деоккупированном городе уже второй день празднуют освобождение, однако следует быть осмотрительными и воздержаться от массовых собраний, поскольку оккупанты заминировали значительную часть города.

Янушевич также напомнил, что 14 ноября пройдет разминирование в центре Херсона.

"Я вас очень прошу не заезжать в центральную часть города. Надеюсь на ваше понимание", - подчеркнул глава ОВА.

В течение 13-18 ноября включительно на водных объектах в пределах Херсонской области запрещено пользоваться всеми видами водного транспорта.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb