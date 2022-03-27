В Херсоне прошел мирный митинг. Оккупанты разогнали людей дымовыми шашками

Экс-тренер "Динамо" Ребров заявил, что в ОАЭ на него набрасываются россияне из-за украинской символики

"Увидеть Мощун и умереть": ВСУ устроили котел оккупантам, которые пытались войти в Киев, и уничтожили их

"Мы будем биться до последнего клочка нашей земли и никогда не признаем Крым или Херсон, или любой другой город не украинский": боец ВСУ о ситуации на Юге