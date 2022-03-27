В Херсоне прошел мирный митинг. Оккупанты разогнали людей дымовыми шашками
В Херсоне люди снова вышли на мирный проукраинский митинг
Как сообщает "Суспильне.Херсон", херсонцы скандировали: "Херсон – это Украина!", передает "Еспресо. TV".
Однако российские военные разогнали мирный митинг, бросали в людей дымовыми шашками.
- Напомним, в результате обстрелов в Станиславе, Херсонской области, много раненых людей и поврежденных домов, - глава громады
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