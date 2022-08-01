В Херсоне проходят "обыски" в квартирах и растут цены на продовольствие

Об этом сообщили в Херсонской ОВО.

"В Херсоне оккупанты продолжают проводить "обыски" в квартирах херсонцев. Если хозяина нет дома, россияне выламывают двери и грабят жилье. Из-за перекрытия движения Антоновским мостом цены на продукты питания и средства гигиены выросли в 2-3 раза. Оккупанты организовали платную паромную переправу посредством которой также перегоняют свою технику", - говорится в сообщении.

Прессслужба также добавила, что Херсонский национальный технический университет опровергает информацию о наборе в вуз, расположенном по адресу Бериславское шоссе, 24.

"ХНТУ нет никакого отношения к приглашениям учиться во временно оккупированном Херсоне. Университет продолжает работать по украинскому законодательству и производит набор в дистанционном формате", - сообщили в ОВА.

30 июля вертолеты ВСУ нанесли удары по опорным пунктам россиян в Херсонском и Николаевском районах.

Секретарь Херсонского горсовета Галина Лугова рассказала , что в населенных пунктах орки прикрываются мирным населением.

Военнослужащий ВСУ и депутат облсовета Сергей Хлань заявил , что в Херсонской области наблюдается активное движение российской инженерной техники.

Вооруженные силы Украины ракетами HIMARS уничтожили железнодорожный эшелон из более чем 40 вагонов, прибывший из Крыма с живой силой, техникой и боеприпасами на железнодорожную станцию Бриловка Херсонской области.

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