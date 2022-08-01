В Херсоне проходят "обыски" в квартирах и растут цены на продовольствие
Россияне в Херсоне грабят квартиры. В городе также есть сложности с доставкой товаров, цены выросли в 2-3 раза.
Об этом сообщили в Херсонской ОВО.
"В Херсоне оккупанты продолжают проводить "обыски" в квартирах херсонцев. Если хозяина нет дома, россияне выламывают двери и грабят жилье. Из-за перекрытия движения Антоновским мостом цены на продукты питания и средства гигиены выросли в 2-3 раза. Оккупанты организовали платную паромную переправу посредством которой также перегоняют свою технику", - говорится в сообщении.
Прессслужба также добавила, что Херсонский национальный технический университет опровергает информацию о наборе в вуз, расположенном по адресу Бериславское шоссе, 24.
"ХНТУ нет никакого отношения к приглашениям учиться во временно оккупированном Херсоне. Университет продолжает работать по украинскому законодательству и производит набор в дистанционном формате", - сообщили в ОВА.
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