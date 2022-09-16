В Херсоне произошел взрыв в здании суда, где размещались "органы власти" коккупантов. Стремоусов заявил, что попал в его кабинет
В Херсоне около 11 часов 16 сентября раздался взрыв в здании апелляционного суда, где размещались так называемое правительство оккупантов и "военно-гражданская администрация" предателей
Об этом сообщил депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань.
"В Херсоне прилетело в здание суда, где размещались и так называемое правительство кафиров и военно-гражданская администрация предателей. Каждое подобное попадание приближает нашу победу. Херсонцы, пожалуйста, не ходите возле размещений орков", - написал он.
Видео здания суда опубликовали и в местном телеграмм-канале "Херсон: война без фейков".
Впоследствии Хлань добавил , что коллаборантка Екатерина Губарева, которую россияне рассматривают как потенциальную преемницу так называемого главы оккупационной администрации Херсонской области Владимира Сальдо , была в здании в момент прилета.
"К сожалению, жива. Жалуется только на звон в ушах. Но погибшие среди кафиров точно есть", - отметил Сергей Хлань.
Депутат также рассказал, что сегодня в здании апелляционного суда у кафиров происходило "совещание глав администраций городских и муниципальных округов".
Так называемый заместитель главы оккупантской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов в комментарии российским пропагандистским СМИ заявил, что удар пришелся по его кабинету.
"Ко мне прямо в кабинет, откровенно говоря, прилетело около 5 HIMARS, мое крыло, где я находился, практически разрушено", – сказал он.
Официально информацию о взрывах в Херсоне украинские власти пока не комментировали.
- В небе над Херсонщиной утром 16 сентября подразделение зенитной ракетной бригады сбило российский штурмовик Су-25
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.96
Покупка 39.96Продажа 40.81
-
EUR
Покупка 39.67Продажа 40.74
- Актуальное
- Важное