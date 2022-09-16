Об этом сообщил депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань.

"В Херсоне прилетело в здание суда, где размещались и так называемое правительство кафиров и военно-гражданская администрация предателей. Каждое подобное попадание приближает нашу победу. Херсонцы, пожалуйста, не ходите возле размещений орков", - написал он.

Видео здания суда опубликовали и в местном телеграмм-канале "Херсон: война без фейков".

Впоследствии Хлань добавил , что коллаборантка Екатерина Губарева, которую россияне рассматривают как потенциальную преемницу так называемого главы оккупационной администрации Херсонской области Владимира Сальдо , была в здании в момент прилета.

"К сожалению, жива. Жалуется только на звон в ушах. Но погибшие среди кафиров точно есть", - отметил Сергей Хлань.

Депутат также рассказал, что сегодня в здании апелляционного суда у кафиров происходило "совещание глав администраций городских и муниципальных округов".

Так называемый заместитель главы оккупантской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов в комментарии российским пропагандистским СМИ заявил, что удар пришелся по его кабинету.

"Ко мне прямо в кабинет, откровенно говоря, прилетело около 5 HIMARS, мое крыло, где я находился, практически разрушено", – сказал он.

Официально информацию о взрывах в Херсоне украинские власти пока не комментировали.

В небе над Херсонщиной утром 16 сентября подразделение зенитной ракетной бригады сбило российский штурмовик Су-25

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