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Главная война с Россией В Херсоне произошел взрыв в здании суда, где размещались "органы власти" коккупантов. Стремоусов заявил, что попал в его кабинет

В Херсоне произошел взрыв в здании суда, где размещались "органы власти" коккупантов. Стремоусов заявил, что попал в его кабинет

16 сентября, 2022 пятница
12:49
война с Россией

В Херсоне около 11 часов 16 сентября раздался взрыв в здании апелляционного суда, где размещались так называемое правительство оккупантов и "военно-гражданская администрация" предателей

Об этом сообщил депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань.

"В Херсоне прилетело в здание суда, где размещались и так называемое правительство кафиров и военно-гражданская администрация предателей. Каждое подобное попадание приближает нашу победу. Херсонцы, пожалуйста, не ходите возле размещений орков", - написал он.

Видео здания суда опубликовали и в местном телеграмм-канале "Херсон: война без фейков".

Впоследствии Хлань добавил , что коллаборантка Екатерина Губарева, которую россияне рассматривают как потенциальную преемницу так называемого главы оккупационной администрации Херсонской области Владимира Сальдо , была в здании в момент прилета.

"К сожалению, жива. Жалуется только на звон в ушах. Но погибшие среди кафиров точно есть", - отметил Сергей Хлань.

Депутат также рассказал, что сегодня в здании апелляционного суда у кафиров происходило "совещание глав администраций городских и муниципальных округов".

Так называемый заместитель главы оккупантской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов в комментарии российским пропагандистским СМИ заявил, что удар пришелся по его кабинету.

"Ко мне прямо в кабинет, откровенно говоря, прилетело около 5 HIMARS, мое крыло, где я находился, практически разрушено", – сказал он.

Официально информацию о взрывах в Херсоне украинские власти пока не комментировали.

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