В Херсоне происходит мародерство нереальных масштабов, - советник мэра
Советник городского главы Херсона Роман Головня отметил, что оккупанты бросили херсонцев на произвол судьбы, оставив горожан без света, газа и воды
Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".
"В Херсоне происходит мародерство нереальных масштабов. Россияне вывозят из города практически все - от металлопластиковых окон, офисных стульев, холодильного оборудования, телекоммуникационного оборудования до памятников архитектуры и музейных, религиозных экспонатов. Россияне вывозят медицинское оборудование", - подчеркнул Главня.
По его словам, общественный транспорт Херсона уже курсирует на подступах в Крым и перевозит российских военных.
"Оккупанты фактически покидают Херсон без важной транспортной инфраструктуры, которая обеспечивает жизнедеятельность горожан. Коммунальные и государственные предприятия Херсона тоже ограблены", - добавил Головня.
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