Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"В Херсоне происходит мародерство нереальных масштабов. Россияне вывозят из города практически все - от металлопластиковых окон, офисных стульев, холодильного оборудования, телекоммуникационного оборудования до памятников архитектуры и музейных, религиозных экспонатов. Россияне вывозят медицинское оборудование", - подчеркнул Главня.

По его словам, общественный транспорт Херсона уже курсирует на подступах в Крым и перевозит российских военных.

"Оккупанты фактически покидают Херсон без важной транспортной инфраструктуры, которая обеспечивает жизнедеятельность горожан. Коммунальные и государственные предприятия Херсона тоже ограблены", - добавил Головня.

Украинские бойцы продолжают контролировать ситуацию в Южнобужском направлении. За сутки, 30 октября, ракетно-артиллерийские подразделения Сил обороны Юга выполнили 156 огневых задач.

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