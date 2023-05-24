В Херсоне прогремели взрывы. Воздушную тревогу не объявляли
Поздним вечером вторника, 23 мая, жители Херсона слышали взрывы
Об этом сообщает "Суспильне".
Сообщения о взрывах в Херсоне поступило в 23:14. Воздушную тревогу в Херсонской области в это время не объявляли.
Последний раз сирена звучала в Херсонской области с 20:15 до 20:46.
- 23 мая сообщалось, что за сутки россияне нанесли 61 удар по населенным пунктам Херсонской области, в результате чего один человек погиб, а трое получили ранения.
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