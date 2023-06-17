В Херсоне прогремели взрывы. Тревогу не объявляли
Вечером субботы, 17 июня, жители Херсона неоднократно слышали взрывы
Об этом сообщает "Суспильное".
Информация о взрывах в Херсоне начала поступать после 20:45. Воздушную тревогу в городе и области не объявляли.
Ближе к 21:50 стало известно о повторных взрывах.
Новость будет дополняться...
- Российские оккупанты в течение 16 июня обстреливали мирное население Херсона и области.
- В результате атак повреждена многоэтажка, админздание медицинского и учебного заведений, 25 человек получили ранения, известно о двух погибших.
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