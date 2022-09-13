В Херсоне прогремели взрывы, - Хлань
Во временно оккупированном Херсоне сегодня, 13 сентября, раздались взрывы
Об этом сообщил депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань в Фейсбуке.
"В Херсоне слышны громкие взрывы. Похоже, по оккупантам очень мощно прилетело", - пишет Хлань.
Новость дополняется.
- В ОК "Юг" сообщили, что ВСУ за последние две недели освободили пять населенных пунктов и 500 кв. км оккупированной территории Херсонской области.
- Россияне оставили передовые позиции в Киселевке, расположенной в 15 км от оккупированного Херсона.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.83
Покупка 39.83Продажа 40.65
-
EUR
Покупка 39.76Продажа 40.91
- Актуальное
- Важное