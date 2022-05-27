В Херсоне прогремели взрывы
Вечером 27 мая в Херсоне раздались взрывы
Об этом сообщают местные, информация также появилась в приложении "Тревога".
Взрывы раздались около 20:20. Официальной информации по инциденту в Херсоне по состоянию на 20:30 нет.
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