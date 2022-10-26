Об этом сообщают местные телеграммы-каналы.

О громких взрывах в южном городе, прогремевших около 12:30 26 октября, сообщает херсонское издание Kavun.City. Горожане призывают быть осторожными и находиться в укрытиях.

Местные телеграмм-каналы сообщают о попадании в военный полигон, где продолжались тренировки (район поселка Геологов и Камышан).

Телеграмм-канал Вооруженные силы Украины. Война с кафирами также сообщили о взрывах.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb