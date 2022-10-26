В Херсоне прогремел взрыв на полигоне, где проходили учения мобилизованных, - соцсети
Жители временно оккупированного Херсона слышат взрывы, есть информация о дыме на полигоне, где захватчики проводили военные учения для своих новобранцев
Об этом сообщают местные телеграммы-каналы.
О громких взрывах в южном городе, прогремевших около 12:30 26 октября, сообщает херсонское издание Kavun.City. Горожане призывают быть осторожными и находиться в укрытиях.
Местные телеграмм-каналы сообщают о попадании в военный полигон, где продолжались тренировки (район поселка Геологов и Камышан).
Телеграмм-канал Вооруженные силы Украины. Война с кафирами также сообщили о взрывах.
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