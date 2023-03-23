В Херсоне продлили время движения городского транспорта

Об этом информирует городской совет .

"С понедельника, 27 марта 2023 года, будет продлено время движения общественного транспорта. Это решение принято Херсонской городской военной администрацией в связи с увеличением комендантского часа до 20:00", - пишет пресс-служба.

Сообщается, что последний рейс автобусов будет осуществляться до 18:30, в настоящее время транспорт курсирует до 16:30.

Напомним, 16 ноября 2022 года в Херсонской области ввели комендантский час, который длился с 19:00 до 06:30.

Также в регионе с 13 по 17 марта из-за возможного присутствия ДРГ вводили продленный комендантский час с 17:00 и до 06:30. Тогда глава ОВА подчеркнул, что нововведение необходимо с целью недопущения жертв среди гражданского населения во время контрдиверсионных мер.

С 15 марта в Херсонской области разрешили продажу алкоголя с 10 до 15 часов в местах оптовой, розничной торговли и ресторанах, разрешение продлится месяц.

С 24 марта на территории Херсонской области будет действовать новое время комендантского часа – с 20:00 до 06:00.

Кроме того, с 26 марта в Киеве изменится время комендантского часа – с 00:00 до 05:00; общественный транспорт столицы будет работать на час дольше. А с 27 марта разрешат продавать в магазинах алкоголь с 11:00 до 21:00. Раньше купить спиртные напитки можно было до 19 часов.