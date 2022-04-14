В Херсоне появился аналог донецкой "Изоляции" для пыток, – Денисова

Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

Известно, что на 13 апреля в заложниках российских оккупантов находятся 137 человек. Среди них – 4 журналиста.

"Местные жители отмечают, что в Херсоне появился аналог донецкой изоляции для пыток несогласных с оккупационным режимом", – написала Денисова.

Также регион находится на грани гуманитарной катастрофы. Кроме того, 106 населенных пунктов без электроэнергии.



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Оккупанты захватили гуманитарный хаб в Херсоне, организованный для помощи горожанам и медицинским учреждениям области. Захватчики забрали лекарства, детское питание и памперсы.



"Все меньше становится продуктов и лекарств, а российские захватчики забирают у населения последнее. Жизненно необходимые медицинские препараты для людей, имеющих онкологию или сахарный диабет, в области вообще нет", – добавила омбудсменка.

Ранее советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказывал, что на территории Херсонской области действуют три застенки, где репрессии подвергаются, в частности представители местных властей, бизнесмены, бывшие силовики и военные.

Добавим, что на 13 апреля растерянный и озлобленный неудачами российский враг пытается улучшить тактическое положение и вернуться на границу Херсонской и Николаевской областей.