В Херсоне потушили пожар, вызванный ночным обстрелом

Об этом ГСЧС сообщает в facebook.

"Ночью враг нанес удар по одному из кварталов города Херсона. Спасатели ликвидировали последствия вражеских обстрелов. Из-за попадания снарядов возникли пожары в помещении кафе и в одной из квартир многоквартирного дома", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пожар ликвидирован. К тушению привлекались 6 единиц техники и 26 спасателей.