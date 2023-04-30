В Херсоне потушили пожар, вызванный ночным обстрелом
В Херсоне спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям ликвидировали пожар, вызванный ночным обстрелом армии РФ
Об этом ГСЧС сообщает в facebook.
"Ночью враг нанес удар по одному из кварталов города Херсона. Спасатели ликвидировали последствия вражеских обстрелов. Из-за попадания снарядов возникли пожары в помещении кафе и в одной из квартир многоквартирного дома", - говорится в сообщении.
Отмечается, что пожар ликвидирован. К тушению привлекались 6 единиц техники и 26 спасателей.
- 27 апреля российская армия обстреляла Херсонщину 61 раз: два человека погибли, трое получили ранения.
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