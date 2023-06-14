Об этом в эфире Еспресо заявил бывший заместитель городского головы Херсона Роман Головня.

"Я думаю, даже после того, как максимально везде спадет вода, будут оставаться места, находящиеся посреди русла Днепра. Ряд микрорайонов, где будет оставаться вода. Сейчас микрорайон Корабел продолжает быть затопленным - спал значительно уровень воды на улицах, но в низовьях она стоит. Вода будет стоять еще некоторое время. Прибрежная зона остается подтопленной", - рассказал он.

Ситуация с подтоплением в Херсонской области

6 июня российские оккупационные войска совершили подрыв Каховской ГЭС, она полностью разрушена. В результате трагедии подтопило населенные пункты Херсонской области и сам областной центр, также села и города Николаевской области. Подробное течение событий - здесь. Также больше новостей о ситуации, связанной с подрывом ГЭС, можно найти здесь.

13 июня глава Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил, что уровень воды на подтопленных территориях Херсона и области постепенно снижается, но спасатели должны проверить затопленные районы на наличие мин и боеприпасов. По состоянию на утро за прошлые сутки средний уровень подтопления на Херсонщине снизился до отметки 2,7 м.

Кроме того, на заседании Совета обороны Херсонской области приняли решение о запрете на въезд в населенные пункты, пострадавшие из-за подтопления.