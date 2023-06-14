В Херсоне после спада воды будут оставаться места, где она будет стоять, - экс-заммэра Головня
Микрорайон Корабел и вся прибрежная зона в Херсоне остается подтопленной - значительно спал уровень воды на улицах, но в низинах она стоит
Об этом в эфире Еспресо заявил бывший заместитель городского головы Херсона Роман Головня.
"Я думаю, даже после того, как максимально везде спадет вода, будут оставаться места, находящиеся посреди русла Днепра. Ряд микрорайонов, где будет оставаться вода. Сейчас микрорайон Корабел продолжает быть затопленным - спал значительно уровень воды на улицах, но в низовьях она стоит. Вода будет стоять еще некоторое время. Прибрежная зона остается подтопленной", - рассказал он.
Ситуация с подтоплением в Херсонской области
6 июня российские оккупационные войска совершили подрыв Каховской ГЭС, она полностью разрушена. В результате трагедии подтопило населенные пункты Херсонской области и сам областной центр, также села и города Николаевской области. Подробное течение событий - здесь. Также больше новостей о ситуации, связанной с подрывом ГЭС, можно найти здесь.
13 июня глава Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил, что уровень воды на подтопленных территориях Херсона и области постепенно снижается, но спасатели должны проверить затопленные районы на наличие мин и боеприпасов. По состоянию на утро за прошлые сутки средний уровень подтопления на Херсонщине снизился до отметки 2,7 м.
Кроме того, на заседании Совета обороны Херсонской области приняли решение о запрете на въезд в населенные пункты, пострадавшие из-за подтопления.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.81
Покупка 36.81Продажа 37.35
-
EUR
Покупка 39.8Продажа 40.55
- Актуальное
- Важное