Об этом в эфире Еспресо заявил бывший заместитель городского головы Херсона Роман Головня.

"Водоснабжение в Херсоне обеспечивалось с помощью скважин, из которых вода подавалась по городу. Это 146 скважин, более 80 из них работали постоянно. В микрорайоне Остров полностью затоплено 18 скважин - они нуждаются в полном восстановлении, дезинфекции. Там самая большая угроза инфекционных болезней. Также в восстановлении нуждается канализационная система, водоотвод. Она полностью затоплена в микрорайоне Корабел. Уровень грунтовых вод поднялся, поэтому есть и другие угрозы.Было затоплено большое количество выгребных ям в частном секторе.Вопрос подтопления нечистотами стоит остро. Думаю, соответствующие службы готовятся и будут проведены соответствующие работы ", – рассказал он.