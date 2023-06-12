В Херсоне полностью затоплены 18 скважин, откуда качали воду, - экс-заммэра Головня
В микрорайоне Остров в Херсоне полностью затоплено 18 скважин – они нуждаются в полном восстановлении. Также в восстановлении нуждается водоотвод в микрорайоне Корабел
Об этом в эфире Еспресо заявил бывший заместитель городского головы Херсона Роман Головня.
"Водоснабжение в Херсоне обеспечивалось с помощью скважин, из которых вода подавалась по городу. Это 146 скважин, более 80 из них работали постоянно. В микрорайоне Остров полностью затоплено 18 скважин - они нуждаются в полном восстановлении, дезинфекции. Там самая большая угроза инфекционных болезней. Также в восстановлении нуждается канализационная система, водоотвод. Она полностью затоплена в микрорайоне Корабел. Уровень грунтовых вод поднялся, поэтому есть и другие угрозы.Было затоплено большое количество выгребных ям в частном секторе.Вопрос подтопления нечистотами стоит остро. Думаю, соответствующие службы готовятся и будут проведены соответствующие работы ", – рассказал он.
- Ранее в Минздраве призвали не собирать и не есть рыбу, погибшую в результате подрыва Каховской ГЭС. Такая рыба может вызвать ботулизм.
- С 10 июня в Херсонской области были введены ограничения на пользование водой из акватории реки Днепр.
- Минздрав советует жителям пяти областей, пострадавших от подрыва Каховской ГЭС, не купаться в водоемах, не употреблять оттуда воду и не поить ею животных.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.8
Покупка 36.8Продажа 37.36
-
EUR
Покупка 39.69Продажа 40.51
- Актуальное
- Важное