В Херсоне подразделения росгвардии оборудуют позиции, - Генштаб ВСУ
Оккупационные войска РФ привлекают подразделения росгвардии к инженерному оборудованию позиций вокруг Херсона
Об этом пишет Генштаб ВСУ в фейсбуке.
"В Херсоне оккупанты вынуждены привлекать подразделения росгвардии к инженерному оборудованию позиций вокруг города", - говорится в сообщении.
Также принимаются меры по вывозу коллаборантов и их семей на территорию временно оккупированной территории АР Крым.
- Украинское войско ранило солдат РФ в Мелитополе, Воскресенце и Васильевке, около 100 человек, а также уничтожило вражеский склад боеприпасов в Бердянске.
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