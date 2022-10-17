Об этом пишет Генштаб ВСУ в фейсбуке.

"В Херсоне оккупанты вынуждены привлекать подразделения росгвардии к инженерному оборудованию позиций вокруг города", - говорится в сообщении.

Также принимаются меры по вывозу коллаборантов и их семей на территорию временно оккупированной территории АР Крым.

Украинское войско ранило солдат РФ в Мелитополе, Воскресенце и Васильевке, около 100 человек, а также уничтожило вражеский склад боеприпасов в Бердянске.

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