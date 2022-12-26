Об этом в статье "Бандеровцы". История партизан, благодаря которым уничтожили российские "Буратино" пишет издание "Украинская правда".

Их группа в Херсоне состояла только из 4 человек, а в области с ними сотрудничала целая сеть партизан. Еще до полномасштабной войны, чтобы остановить многолетний процесс оттока молодежи из Херсона, Сергей хотел изменить город к лучшему. Ради этого стал местным активистом. Сергеев возглавил местный центр молодежной организации "Солидарной молодежи", мечтал о политической карьере. Парень понемногу готовился к войне – проходил сам и организовывал для других разные курсы по тактической медицине.

На 24 февраля у Сергея было запланировано очередное мероприятие. Более 20 человек должны были выехать за город на полигон учиться стрелять из АК Калашникова. Но началось широкомасштабное вторжение. Поэтому вместе с другом Евгением он направился в военкомат.

"Там очередь стояла, мужчины преимущественно 45+. Так нам советовали: уходите отсюда, пока вас не записали", – вспоминает Сергей.

Однако ребята не изменили своих намерений и записались в Силы терробороны. Через несколько часов после получения оружия они отправились защищать Антоновский мост, где уже шли бои. 59-я бригада прорывалась из окружения. В районе моста терробороновцы находились около часа. Вскоре херсонцы получили приказ уходить. Город был в окружении.

В оккупированном Херсоне ребята организовали небольшую группу подпольщиков. Ходили на митинги, которые проходили в городе весной. Тогда на улицы выходили до 5-7 тысяч человек. Ребята воспринимали протесты как психологический элемент войны. Оккупантам демонстрировали, что многие херсонцы воспринимают их как фашистов, а не освободителей.

Из дома Сергея на окраине Херсона как на ладони виден Антоновский мост. Парень начал передавать первую информацию о движении колонн россиян еще до оккупации Херсона.

"Мой отец моряк, у него есть бинокль. И я в этот бинокль смотрел на Антоновский мост, мониторил движение техники, считал и докладывал напрямую комбригу 124-й бригады Сил терробороны Ищенко", – рассказывает Сергей. Самая большая колонна, зафиксированная подпольщиком, состояла из 80 единиц техники.

Остальные окна дома Сергея выходят на железнодорожные пути. Здесь он наблюдал за российским бронепоездом, пригнанным из Крыма. Как-то в поле за железной дорогой он заметил российскую технику. Поискал в Google по фотографиям и пришел к выводу, что там стоят российские огневые системы залпового огня "Буратино" – всего 9 штук. Парень сделал фото и отправил комбригу. Через несколько дней командир предупредил: сейчас ВСУ начнут "работать" по этой технике оккупантов, нужно давать информацию, попали ли. В итоге Сергей насчитал четыре уничтоженных системы.

"Тогда я подумал: ну слава Богу, что я не без толку стою здесь, смотрю в бинокль, что есть смысл наблюдать", - вспоминает подпольщик.

В июне подпольщики Сергей и Евгений по приказу руководителей выехали из оккупированного города. В Херсон вернулись уже после освобождения города.

"Наша партизанщина в оккупированном россиянами Херсоне похожа на деятельность ОУН-УПА. Я думаю, что мы продолжаем это дело украинского подполья. Я тоже придерживаюсь мнения, что Украина – это от Сяна до Кавказа. Так что Ростову приготовиться!" – полушутя говорит современный последователь Бандеры. Однако уточняет: если ВСУ остановятся на границе государства по состоянию на начало 2014 года, его это тоже устроит.

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