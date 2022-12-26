Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная война с Россией В Херсоне подпольщик, активист "Солидарной молодежи" помог уничтожить российские огнеметные системы "Буратино" - УП

В Херсоне подпольщик, активист "Солидарной молодежи" помог уничтожить российские огнеметные системы "Буратино" - УП

26 декабря, 2022 понедельник
12:32
война с Россией

В оккупированном Херсоне действовали группы украинского подполья, организованные сразу после начала полномасштабного вторжения. Одну из них организовал активист молодежного крыла "Европейской Солидарности" - ОО "Солидарная Молодежь", 25-летний Сергей Сергеев, с товарищем, 23-летним Евгением Кравченко

Об этом в статье "Бандеровцы". История партизан, благодаря которым уничтожили российские "Буратино" пишет издание "Украинская правда".

Их группа в Херсоне состояла только из 4 человек, а в области с ними сотрудничала целая сеть партизан. Еще до полномасштабной войны, чтобы остановить многолетний процесс оттока молодежи из Херсона, Сергей хотел изменить город к лучшему. Ради этого стал местным активистом. Сергеев возглавил местный центр молодежной организации "Солидарной молодежи", мечтал о политической карьере. Парень понемногу готовился к войне – проходил сам и организовывал для других разные курсы по тактической медицине.

На 24 февраля у Сергея было запланировано очередное мероприятие. Более 20 человек должны были выехать за город на полигон учиться стрелять из АК Калашникова. Но началось широкомасштабное вторжение. Поэтому вместе с другом Евгением он направился в военкомат.

"Там очередь стояла, мужчины преимущественно 45+. Так нам советовали: уходите отсюда, пока вас не записали", – вспоминает Сергей.

Однако ребята не изменили своих намерений и записались в Силы терробороны. Через несколько часов после получения оружия они отправились защищать Антоновский мост, где уже шли бои. 59-я бригада прорывалась из окружения. В районе моста терробороновцы находились около часа. Вскоре херсонцы получили приказ уходить. Город был в окружении.

В оккупированном Херсоне ребята организовали небольшую группу подпольщиков. Ходили на митинги, которые проходили в городе весной. Тогда на улицы выходили до 5-7 тысяч человек. Ребята воспринимали протесты как психологический элемент войны. Оккупантам демонстрировали, что многие херсонцы воспринимают их как фашистов, а не освободителей.

Из дома Сергея на окраине Херсона как на ладони виден Антоновский мост. Парень начал передавать первую информацию о движении колонн россиян еще до оккупации Херсона.

"Мой отец моряк, у него есть бинокль. И я в этот бинокль смотрел на Антоновский мост, мониторил движение техники, считал и докладывал напрямую комбригу 124-й бригады Сил терробороны Ищенко", – рассказывает Сергей. Самая большая колонна, зафиксированная подпольщиком, состояла из 80 единиц техники.

Остальные окна дома Сергея выходят на железнодорожные пути. Здесь он наблюдал за российским бронепоездом, пригнанным из Крыма. Как-то в поле за железной дорогой он заметил российскую технику. Поискал в Google по фотографиям и пришел к выводу, что там стоят российские огневые системы залпового огня "Буратино" – всего 9 штук. Парень сделал фото и отправил комбригу. Через несколько дней командир предупредил: сейчас ВСУ начнут "работать" по этой технике оккупантов, нужно давать информацию, попали ли. В итоге Сергей насчитал четыре уничтоженных системы.

"Тогда я подумал: ну слава Богу, что я не без толку стою здесь, смотрю в бинокль, что есть смысл наблюдать", - вспоминает подпольщик.

В июне подпольщики Сергей и Евгений по приказу руководителей выехали из оккупированного города. В Херсон вернулись уже после освобождения города.

"Наша партизанщина в оккупированном россиянами Херсоне похожа на деятельность ОУН-УПА. Я думаю, что мы продолжаем это дело украинского подполья. Я тоже придерживаюсь мнения, что Украина – это от Сяна до Кавказа. Так что Ростову приготовиться!" – полушутя говорит современный последователь Бандеры. Однако уточняет: если ВСУ остановятся на границе государства по состоянию на начало 2014 года, его это тоже устроит.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Читайте также:
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Автор Сергей Згурец
25 декабря, 2022 воскресенье
Ждем продолжения системных ударов по аэродромам РФ. Колонка Сергея Згурца
Алексей Данилов
25 декабря, 2022 воскресенье
Данилов объяснил, почему нежелательно называть россиян "орками" и "свинособаками"
Генерал-майор ВСУ Сергей Кривонос
25 декабря, 2022 воскресенье
Надо готовиться к затяжной войне, враг будет учить своих людей и наступать, - генерал Кривонос
Киев
-1°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.81
    Покупка 39.81
    Продажа 40.56
  • EUR
    Покупка 41.33
    Продажа 42.44
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, понедельник
26 декабря
18:14
Эксклюзив
Даже 2 млн армейцев РФ не приведут к перелому в войне в их пользу, - военный эксперт Самусь
18:05
OPINION
Россия нашла себе новый оружейный склад в Северной Корее
18:00
Анонс
"На связи", 18:30. Путин или Patriot – кто кого?
17:55
Более 13 млн украинцев с начала войны получили гуманитарную помощь от международных организаций
17:36
На Черниговщине разоблачили схему выезда уклонистов за границу, причастна организация местного депутата
17:35
Латвия планирует закупить ракетные комплексы береговой обороны NSM в 2023 году
17:30
Анонс
Конец спецоперации, 18:00. Вояка года: Гиркин против Соловьева
17:27
Константин Жеваго получил благодарность от Вооруженных сил Украины
17:16
Зеленского пригласили в Литву на церемонию вручения премии Свободы в январе
17:10
Путин создал для Медведева новую должность в военно-промышленной комиссии РФ
16:56
У Зеленского назвали одну из главных задач по санкциям против РФ
16:42
Эксклюзив
"РФ будет сложнее обстреливать Украину": военный эксперт Рябых о "хлопке" на аэродроме "Энгельс"
16:40
Украинский фильм "Короли рэпа" победил на международном кинофестивале в Италии
16:39
Украинцев предупредили о распространении фейков об отмене аварийных отключений от имени Укрэнерго
16:33
Несмотря на уничтоженные 60% инфраструктуры Бахмута, там все еще находятся до 10 тыс. жителей – Кириленко
16:21
В результате полномасштабного вторжения в Украине пострадало 40% молодежи
16:09
На Сумщине зафиксировали 16 минометных приходов менее чем за полчаса
16:07
OPINION
Нахрена нам эта дипломатия?
15:53
Samsung
Samsung планирует расширить производство микросхем на своем крупнейшем заводе в Южной Корее
15:50
Совбез ООН
Украина инициировала процесс исключения России из Совбеза и ООН в целом
15:36
Эксклюзив
На Запорожское направление враг стягивает живую силу, - председатель ОВА Старух
15:35
Эксклюзив
Похоже, ПВО Энгельса, уничтожая зенитной ракетой наш дрон, вызвала взрывы на российской авиабазе, - военный эксперт Притула
15:29
Вблизи Кременной идут бои, российское командование переместилось в Рубежное, - Гайдай
15:23
Россия объявила в розыск журналиста-расследователя Bellingcat Христо Грозева
15:00
В Новосибирске загорелся склад пластмассового производства, площадь пожара – около 1900 кв. м
14:48
В Польше выбирают главное слово 2022 года. Среди вариантов – много слов, связанных с войной в Украине
14:41
Германия выделила €35 млн помощи детям в Украине
14:27
Петраков покинет пост главного тренера сборной Украины, - СМИ
14:25
Эксклюзив
Оккупанты сняли переправы через Северский Донец, чтобы контролировать гражданских и своих дезертиров в Луганской области, - глава ВА Северодонецкого района
14:21
В lifecell объяснили, почему "ложится" связь при отключениях электроэнергии и как работают операторы в условиях войны
14:19
Без единой ошибки не написал никто: 22-й Радиодиктант национального единства объявил имена победителей
14:09
OPINION
На ВСУ работает искусственный интеллект
14:06
OPINION
Об афере протестов против "торговли на крови" и безнаказанных исполнителях
14:06
Британский чемпион указал на неожиданную проблему Усика перед боем с Фьюри
13:59
Обрядовый хлеб Виннитчины признали нематериальным культурным наследием Украины
13:51
Эксклюзив
Путин может рассориться с собственной армией, - социолог Яковенко
13:48
"Уважаем суверенитет других стран, но больше всего любим собственную": премьер Грузии считает поддержку Украины достаточной
13:45
россия хакер
Совету нацбезопасности предлагают ввести санкции против тысяч российских силовиков и представителей IТ-сферы
13:38
Россия вывела в Черное море на боевое дежурство три носителя "калибров"
13:30
Эксклюзив
Третья мировая война уже идет, но в разных частях света по-разному, - эксперт-международник Краев
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2022 ESPRESO.TV