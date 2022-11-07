В Херсоне переодетые в гражданское россияне укрепляют позиции для уличных боев, - Генштаб
Военные РФ, переодетые в гражданскую одежду, перемещают мирных жителей и укрепляют внутри Херсона позиции для ведения уличных боев
Об этом пишет в фейсбуке Генштаб ВСУ.
"В Херсоне оккупанты, переодетые в гражданскую одежду, занимают помещения мирных граждан и укрепляют внутри позиции для ведения уличных боев", - говорится в сообщении.
Одновременно российские пропагандистские журналисты планируют в городе съемки видеоматериалов на тему уничтожения мирного населения Силами обороны Украины, говорят в Генштабе.
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