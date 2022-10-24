В Херсоне остаются специфические войска россиян, - генерал-майор СБУ Ягун
Военный и общественный деятель генерал-майор Службы безопасности Украины Виктор Ягун считает, что россияне зачищали Херсон от местного населения, чтобы не было информации об этих войсках
Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.
"В Херсоне остаются очень специфические войска россиян – это десантники и морская пехота, подкрепленные мобилизованными. И это говорит о том, что противник хочет устроить какие-то интересные вещи, не скажу Сталинград, скорее уличные бои, чтобы втянуть Украину в противостояние на длительное время и использовать свои специфические знания", - прокомментировал генерал-майор СБУ.
Виктор Ягун отметил, что россияне для того и зачищали Херсон от местного населения, чтобы не было информации об этих войсках. К тому же оккупанты переодеваются в гражданскую одежду, чтобы можно было зайти в тыл к нашим войскам. То есть это будет провокация небольших диверсионных групп для нанесения наибольшего ущерба.
"Часть наших бойцов, проходивших обучение в Великобритании, учились зачистке крупных городов и борьбе в больших конгломератах, поэтому я не исключаю, что именно эти подразделения и осуществят зачистку нашего Херсона от вражеских бандформирований, потому что войсками их трудно будет назвать" , – отметил Ягун.
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