В Херсоне остаются специфические войска россиян, - генерал-майор СБУ Ягун

Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.



"В Херсоне остаются очень специфические войска россиян – это десантники и морская пехота, подкрепленные мобилизованными. И это говорит о том, что противник хочет устроить какие-то интересные вещи, не скажу Сталинград, скорее уличные бои, чтобы втянуть Украину в противостояние на длительное время и использовать свои специфические знания", - прокомментировал генерал-майор СБУ.



Виктор Ягун отметил, что россияне для того и зачищали Херсон от местного населения, чтобы не было информации об этих войсках. К тому же оккупанты переодеваются в гражданскую одежду, чтобы можно было зайти в тыл к нашим войскам. То есть это будет провокация небольших диверсионных групп для нанесения наибольшего ущерба.



"Часть наших бойцов, проходивших обучение в Великобритании, учились зачистке крупных городов и борьбе в больших конгломератах, поэтому я не исключаю, что именно эти подразделения и осуществят зачистку нашего Херсона от вражеских бандформирований, потому что войсками их трудно будет назвать" , – отметил Ягун.

22 октября созданная российскими захватчиками "администрация Херсонской области" заявила о необходимости срочного выезда из Херсона гражданских лиц . Сделать это нужно до конца дня, говорят оккупанты

24 октября в ГУР опровергли, что оккупанты бегут из Херсона: они готовятся к обороне