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Главная Общество В Херсоне осталось более 100 тысяч человек. Большинство из них - преклонных лет, - секретарь Херсонского горсовета Луговая
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В Херсоне осталось более 100 тысяч человек. Большинство из них - преклонных лет, - секретарь Херсонского горсовета Луговая

15 августа, 2022 понедельник
08:30
Общество

Секретарь Херсонского городского совета Галина Лугова сообщила, что во временно оккупированном Херсоне осталось более 100 тыс. человек

Об этом она рассказала в эфире телеканала "Еспресо".

"В Херсоне осталось более 100 тыс. человек. Вообще на территории Херсонской территориальной общины осталось 320 тыс. человек. Преимущественно это пожилые люди, которые по состоянию здоровья не могут выехать на подконтрольную территорию Украины", - рассказала Лугова.

Секретарь Херсонского городского совета отметила, что желающих выехать с временно оккупированных территорий Херсона появляется все больше.

"С пожилыми людьми, которые не могут покинуть временно оккупированные территории, остаются родные. Такая ситуация существует. Однако оживилось движение на выезд с временно оккупированных территорий. Люди понимают, что это единственный способ помочь нашим Вооруженным силам", - добавила она.

  • 14 августа первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский в эфире телеканала "Эспрессо" сообщил, что Херсонщина находится в состоянии гуманитарной катастрофы .

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