В Херсоне организовали покушение на коллаборанта Телегина. Пропагандисты заявляют, что он выжил
В понедельник 22 августа в Таврическом микрорайоне Херсона раздался взрыв, в результате которого был ранен так называемый руководитель оккупационного "Департамента внутренней политики ВГА" коллаборант Игорь Телегин
Об этом информируют местные телеграммы и некоторые российские пропагандистские СМИ. Официального подтверждения информации пока нет.
По предварительным данным, сработало взрывное устройство, спрятанное в кустах. Инцидент произошел в 18:20. Как передают местные телеграмм-каналы, сотрудники российских силовых ведомств в тот же день приступили к поиску свидетелей и проводили усиленные обыски в отдельных жилых домах города.
Как известно, Телегин – близкий приятель гауляйтера Сальдо. В свое время он возглавлял "Блок Владимира Сальдо" и участвовал в его предвыборной кампании.
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