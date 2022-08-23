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Главная война с Россией В Херсоне организовали покушение на коллаборанта Телегина. Пропагандисты заявляют, что он выжил

В Херсоне организовали покушение на коллаборанта Телегина. Пропагандисты заявляют, что он выжил

23 августа, 2022 вторник
13:37
война с Россией

В понедельник 22 августа в Таврическом микрорайоне Херсона раздался взрыв, в результате которого был ранен так называемый руководитель оккупационного "Департамента внутренней политики ВГА" коллаборант Игорь Телегин

Об этом информируют местные телеграммы и некоторые российские пропагандистские СМИ. Официального подтверждения информации пока нет.

По предварительным данным, сработало взрывное устройство, спрятанное в кустах. Инцидент произошел в 18:20. Как передают местные телеграмм-каналы, сотрудники российских силовых ведомств в тот же день приступили к поиску свидетелей и проводили усиленные обыски в отдельных жилых домах города.

Как известно, Телегин – близкий приятель гауляйтера Сальдо. В свое время он возглавлял "Блок Владимира Сальдо" и участвовал в его предвыборной кампании.

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