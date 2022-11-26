В Херсоне опасно почти во всех районах города, также враг обстреливает населённые пункты вдоль правого берега реки Днепр, - журналист Никитенко
Сергей Никитенко, журналист из Херсона, отметил, что из-за постоянных вражеских обстрелов Херсона и правобережья Херсонщины, власти нужно серьезнее подходить к эвакуации людей
Об этом он рассказал в эфире Эспрессо.
"Начиная от Нововоронцовки до Белозерки, враг обстреливает все поселки на территории Херсонщины, расположенные на правом берегу реки Днепр. Мой коллега, журналист Олег Батурин, три дня назад попал под обстрел в одном из сел Дарьевской общины и рассказал, какие там творятся ужасы: прилетают через реку Днепр и мины, и снаряды. Например, село Музыковка расположено на 25-30 км от реки, чтобы вы представили, насколько далеко залетают вражеские снаряды", - рассказал журналист.
Сергей Никитенко отметил, что это небольшие села вдоль правого берега, где нет каких-либо военных объектов или оборонительных сооружений, однако оккупанты их непрерывно обстреливают.
"Также постоянно идут обстрелы Херсона, почти во всех районах города опасно находиться, потому что взрывы слышны и в центре, также я слышал их и за городом, в районе поселка Камышаны. Властям надо еще серьезнее подходить к эвакуации людей. о записи на эвакуацию и многие выезжают. Кроме того, работают волонтеры и государственные структуры по эвакуации, но многие люди не собираются покидать свои дома", - сказал Никитенко.
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