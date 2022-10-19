В Херсоне оккупанты заставили мирное население проводить фортификационные работы
Российские оккупанты принудительно привлекают мирное население к фортификационным работам в Херсоне
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
"Оккупанты продолжают практику принудительного привлечения местного населения для проведения фортификационных работ в районе города Херсон, якобы среди нарушителей комендантского часа и нелояльных к оккупационным властям граждан", - пишут в Генштабе.
- В среду, 19 октября, российский агрессор нанес 4 ракетных и 11 авиационных ударов по территории Украины. Также задействовали 9 дронов-камикадзе "Shahed-136", вылетевших из Беларуси.
- Оккупационные власти Запорожской области провели "перепись" населения , которое осталось на временно оккупированных территориях.
- Завербованные российские военные из мест лишения свободы после получения оружия покидают свои подразделения и пытаются вернуться на территорию России.
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