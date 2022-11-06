Об этом он пишет в своем канале в телеграмме.

Константин Рыженко утверждает, что получил от "очень надежного информатора" свидетельство минирования Херсона и объектов критической инфраструктуры. Так, сообщается, что оккупанты заминировали все точки пересечения железнодорожного пути, имеющегося в городе.

"Мы провели анализ уже зафиксированных минирований и предполагаем, что, скорее всего, враг планирует создать преграду продвижению ВСУ именно по этой линии", - информирует журналист.

Константин предполагает, что также россияне могли заменять путепровод "ХБК-Таврический".

"Совершенно известно о минировании ТЭЦ и некоторых распределительных узлов теплосети. Есть информация о минировании канализации, электростанций и мощностей водоканала. Но это еще уточняется", - сообщает Рыженко.

Россияне обвиняют ВСУ в "обстреле" Каховской ГЭС по ракетным комплексам HIMARS, а отсутствие электроснабжения в Херсоне объясняют "терактом" на ЛЭП Берислав-Каховка.

Глава Херсонского облсовета Александр Самойленко сообщает , что местные оккупационные власти начали воровать имущество, включая памятники и мощи.

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