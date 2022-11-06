В Херсоне оккупанты заменяли транспортные узлы и важные объекты, - местный журналист Рыженко
Херсонский журналист Константин Рыженко утверждает, что в Херсоне россияне провели минирование железной дороги, местной ТЭЦ и узлов теплосети
Об этом он пишет в своем канале в телеграмме.
Константин Рыженко утверждает, что получил от "очень надежного информатора" свидетельство минирования Херсона и объектов критической инфраструктуры. Так, сообщается, что оккупанты заминировали все точки пересечения железнодорожного пути, имеющегося в городе.
"Мы провели анализ уже зафиксированных минирований и предполагаем, что, скорее всего, враг планирует создать преграду продвижению ВСУ именно по этой линии", - информирует журналист.
Константин предполагает, что также россияне могли заменять путепровод "ХБК-Таврический".
"Совершенно известно о минировании ТЭЦ и некоторых распределительных узлов теплосети. Есть информация о минировании канализации, электростанций и мощностей водоканала. Но это еще уточняется", - сообщает Рыженко.
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