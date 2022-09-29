Об этом сообщает полиция Херсонской области .

"В центре Херсона представители оккупационных властей захватили помещение, где до войны располагалось предприятие по пошиву одежды. Сейчас все оборудование цеха используется для нужд оккупационных войск", - говорится в сообщении.

Кроме того, в полицию поступила информация о похищении российскими военными и представителями ФСБ на территории области 8 человек. Мужчин и женщин забирали из домов и с улиц в селе Веселе, в Херсоне, Геническом и Белозерской территориальной общине.

Полицией открыты уголовные производства по ст.438 (Нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

На 28 сентября на южном фронте ведут позиционные бои, а ВСУ пытаются улучшить свое положение и закрепиться на новых позициях.

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