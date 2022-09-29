В Херсоне оккупанты захватили предприятие по пошиву одежды, - полиция
В центре Херсона российские захватчики захватили имущество предприятия по пошиву одежды
Об этом сообщает полиция Херсонской области .
"В центре Херсона представители оккупационных властей захватили помещение, где до войны располагалось предприятие по пошиву одежды. Сейчас все оборудование цеха используется для нужд оккупационных войск", - говорится в сообщении.
Кроме того, в полицию поступила информация о похищении российскими военными и представителями ФСБ на территории области 8 человек. Мужчин и женщин забирали из домов и с улиц в селе Веселе, в Херсоне, Геническом и Белозерской территориальной общине.
Полицией открыты уголовные производства по ст.438 (Нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.
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