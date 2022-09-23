Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

"Активизировалась работа по подготовке и проведению так называемого референдума на временно захваченных территориях Украины. Так, в населенных пунктах Херсонской области, представители российской оккупационной власти, под предлогом качественного распределения гуманитарной помощи, пытаются получить от местных жителей их личные данные. так называемых "избирательных комиссий", - пишет Генштаб ВСУ.

Оккупанты пытаются удержать под своим контролем ситуацию на временно оккупированных территориях Херсонщины.

В Херсоне россияне ужесточили административно-полицейский режим. Рашисты осуществляют проверку домов и оказывают психологическое давление на местных.

С начала суток, 23 сентября, российский агрессор нанес по территории Украины 4 ракетных и 17 авиаударов , а также совершил более 24 обстрелов из РСЗО по военным и гражданским объектам.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb