В Херсоне оккупанты усилили полицейский режим, проверяют дома
Российские оккупанты усиливают административно-полицейский режим в Херсоне
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
"Активизировалась работа по подготовке и проведению так называемого референдума на временно захваченных территориях Украины. Так, в населенных пунктах Херсонской области, представители российской оккупационной власти, под предлогом качественного распределения гуманитарной помощи, пытаются получить от местных жителей их личные данные. так называемых "избирательных комиссий", - пишет Генштаб ВСУ.
Оккупанты пытаются удержать под своим контролем ситуацию на временно оккупированных территориях Херсонщины.
В Херсоне россияне ужесточили административно-полицейский режим. Рашисты осуществляют проверку домов и оказывают психологическое давление на местных.
- С начала суток, 23 сентября, российский агрессор нанес по территории Украины 4 ракетных и 17 авиаударов , а также совершил более 24 обстрелов из РСЗО по военным и гражданским объектам.
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