Об этом пресс-офицер комендатуры обороны Херсона Дмитрий Плетенчук сообщил в эфире телемарафона.

"Реально по Херсону враг периодически бьет из разных типов ракетного и артиллерийского вооружения... Сегодня в очередной раз (россияне, - ред.) попали, пострадала очередная больница - это областная стоматологическая поликлиника. Кроме этого, есть прилеты по жилым домам, сейчас информация о пострадавших устанавливается", – рассказал он.

По словам Плетенчука, когда город освободили от оккупантов, многие начали заезжать в Херсон, чтобы убедиться, что их дома целы или чтобы забрать уцелевшее имущество. После этого горожане уезжают снова. Сейчас, по данным пресс-офицера комендатуры обороны Херсона, есть очередь на выезд из города, поскольку оставаться там опасно из-за постоянных вражеских обстрелов.

"О воздушной тревоге - ее можно услышать и включить, когда это воздушная цель, которая заранее распознается, а когда речь идет об артиллерийском обстреле или РСЗО - это не то, что может увидеть противовоздушная система и соответственно отреагировать", - отметил Плетенчук.

29 ноября россияне также нанесли удар по областной клинической больнице в Херсоне.

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