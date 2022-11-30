В Херсоне оккупанты снова обстреляли больницу и жилые дома, информацию о пострадавших уточняют
Оккупанты 30 ноября в очередной раз обстреляли Херсон, попали в жилые дома и одну из больниц
Об этом пресс-офицер комендатуры обороны Херсона Дмитрий Плетенчук сообщил в эфире телемарафона.
"Реально по Херсону враг периодически бьет из разных типов ракетного и артиллерийского вооружения... Сегодня в очередной раз (россияне, - ред.) попали, пострадала очередная больница - это областная стоматологическая поликлиника. Кроме этого, есть прилеты по жилым домам, сейчас информация о пострадавших устанавливается", – рассказал он.
По словам Плетенчука, когда город освободили от оккупантов, многие начали заезжать в Херсон, чтобы убедиться, что их дома целы или чтобы забрать уцелевшее имущество. После этого горожане уезжают снова. Сейчас, по данным пресс-офицера комендатуры обороны Херсона, есть очередь на выезд из города, поскольку оставаться там опасно из-за постоянных вражеских обстрелов.
"О воздушной тревоге - ее можно услышать и включить, когда это воздушная цель, которая заранее распознается, а когда речь идет об артиллерийском обстреле или РСЗО - это не то, что может увидеть противовоздушная система и соответственно отреагировать", - отметил Плетенчук.
- 29 ноября россияне также нанесли удар по областной клинической больнице в Херсоне.
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