В Херсоне оккупанты разогнали проукраинский митинг, четыре человека пострадали

Об этом сообщает корреспондент Украина24.

"Известно о четырех пострадавших, в результате разгона мирных протестующих. Женщина, 71 год — разрыв легкого, ожоги грудной клетки. Мужчина, 50 лет — открытый перелом ноги. Два мужчины — химические ожоги глаз и носоглотки, оказана помощь на месте", — говорится в сообщении.



Как сообщает Общественное Херсон, митинг анонсировали на 10:00, однако военные РФ обвиняли мирных протестующих в светошуминировании и со слезоточивым газом гранатами. Очевидцы отмечают, что людей на мероприятие собралось немного. На опубликованных видео видны несколько десятков человек.

25 апреля в Херсоне армия РФ захватила здание городского совета. Ранее сообщалось, что по данным украинской разведки, в Херсонской области российские кафиры назначили "референдум" на 27 апреля.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb