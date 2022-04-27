В Херсоне оккупанты разогнали проукраинский митинг, четыре человека пострадали
Сегодня, 27 апреля, во временно оккупированном Херсоне состоялся проукраинский митинг, который решители разогнали слезоточивым газом и свет шумовыми гранатами, в результате чего пострадали люди
Об этом сообщает корреспондент Украина24.
"Известно о четырех пострадавших, в результате разгона мирных протестующих. Женщина, 71 год — разрыв легкого, ожоги грудной клетки. Мужчина, 50 лет — открытый перелом ноги. Два мужчины — химические ожоги глаз и носоглотки, оказана помощь на месте", — говорится в сообщении.
Как сообщает Общественное Херсон, митинг анонсировали на 10:00, однако военные РФ обвиняли мирных протестующих в светошуминировании и со слезоточивым газом гранатами. Очевидцы отмечают, что людей на мероприятие собралось немного. На опубликованных видео видны несколько десятков человек.
- 25 апреля в Херсоне армия РФ захватила здание городского совета. Ранее сообщалось, что по данным украинской разведки, в Херсонской области российские кафиры назначили "референдум" на 27 апреля.
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