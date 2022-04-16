В Херсоне оккупанты пытаются убедить жителей, что преступления РФ были совершены на их благо, – разведка
Российские военные распространяют в Херсоне листовки среди гражданских с призывами к коллаборации. Оккупанты пытаются убедить людей в том, что зверства РФ были совершены на их благо
Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
В Херсоне оккупанты распространяют листовки, где называют виновными в агрессии самих украинцев и избранную ими власть.
"Отдельно отмечено: "Не думайте, что это будет быстро и безболезненно". Это утверждение становится особенно актуальным, учитывая, что, согласно данным спутниковых снимков компании Planet Lab, за время оккупации на херсонском городском кладбище появилось по меньшей мере 824 новых могилы", – отмечают в разведке.
Украинцев призывают к коллаборации с оккупантами и предупреждают о риске приближаться к российским военным. В листовке, после зверств в Буче, утверждается, что "Россия не воюет против украинских военных и не наносит ущерба гражданским".
"Следует отметить, что на сегодняшний день украинские и международные следователи тщательно исследуют все преступления, которые совершают оккупанты по прямым приказам российского руководства. Все они будут доказательствами для спецтрибунала как над непосредственными исполнителями, так и над властной верхушкой страны-оккупанта", - отмечают в сообщении.
- Несмотря на все попытки оккупантов, украинцы продолжают сопротивляться на временно оккупированных территориях, в частности, в Херсоне на зданиях появляется все больше украинских флагов.
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