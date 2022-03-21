В Херсоне оккупанты пулями и свето-шумовыми гранатами разогнали митинг, ранены

Ответные фото и видео появились в телеграмм-канале "Херсон.Труха", передает Espreso.TV.

На одном из видео видно, как митингующие идут в сторону областной администрации и кричат: "Домой!". После этого слышен взрыв и выстрелы.

Также сообщается, что как минимум один мужчина был ранен, на видео видно много крови. Предварительно известно, что мужчина пострадал из-за взрыва свето-шумовой гранаты, которую россияне бросили ему под ноги.

По словам одного из херсонцев, снявшего на видео зверства оккупантов, одного участника митинга россияне забрали в неизвестном направлении.

Напомним , вчера, 20 марта, Херсон и Каховка вышли на масштабные митинги против оккупантов

В оккупированном Херсоне расстреляли автомобиль помощника экс-мера, коллаборанта Сальдо. Водитель убит, пассажирка ранена, - СМИ

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