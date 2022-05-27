Об этом сообщили в Главном управлении разведки МО Украины.

"Оккупанты вывезли в Херсон всех осужденных и персонал из исправительной колонии №10 во временно оккупированном селе Дарьевка Херсонской области. Известно, что их распределили в исправительные колонии №7 (Гола Пристань) и №90 (Херсон). В настоящее время колония № 10 используется рашистами как место жительства личного состава оккупационной армии", - говорится в сообщении.

В разведке отметили, что в июне в Мариуполе может усилиться гуманитарная катастрофа.

"По полученным данным, ориентировочно с середины июня оккупанты прекратят поставлять деньги и "гуманитарную помощь" в захваченный Мариуполь. Ожидается, что это дополнительно усилит гуманитарную катастрофу в городе", - сообщили в управлении разведки.

Добавляют, что в Харьковской области участились случаи исчезновения людей.

"В Купянске, Большом Бурлуке, Шевченково, Изюме Харьковской области участились случаи исчезновения людей. Чаще всего это мужчины от 18 до 60 лет и молодые женщины", - сообщает ГУР.

По данным разведки, исчезновения связывают с "работой" российских спецслужб на оккупированной части области. В настоящее время все пути выезда на подконтрольные Украине территории заблокированы.

Россия перегруппировывает войска на оккупированных территориях Херсона и Запорожья, планирует закрепиться там.

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