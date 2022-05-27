В Херсоне оккупанты поселились в исправительной колонии, - разведка
Из исправительной колонии №10 во временно оккупированном селе Дарьевка Херсонской области россияне вывезли всех осужденных и персонал. Их распределили в исправительные колонии в Голой Пристане и Херсоне. В настоящее время колонию № 10 оккупанты используют для проживания личного состава
Об этом сообщили в Главном управлении разведки МО Украины.
"Оккупанты вывезли в Херсон всех осужденных и персонал из исправительной колонии №10 во временно оккупированном селе Дарьевка Херсонской области. Известно, что их распределили в исправительные колонии №7 (Гола Пристань) и №90 (Херсон). В настоящее время колония № 10 используется рашистами как место жительства личного состава оккупационной армии", - говорится в сообщении.
В разведке отметили, что в июне в Мариуполе может усилиться гуманитарная катастрофа.
"По полученным данным, ориентировочно с середины июня оккупанты прекратят поставлять деньги и "гуманитарную помощь" в захваченный Мариуполь. Ожидается, что это дополнительно усилит гуманитарную катастрофу в городе", - сообщили в управлении разведки.
Добавляют, что в Харьковской области участились случаи исчезновения людей.
"В Купянске, Большом Бурлуке, Шевченково, Изюме Харьковской области участились случаи исчезновения людей. Чаще всего это мужчины от 18 до 60 лет и молодые женщины", - сообщает ГУР.
По данным разведки, исчезновения связывают с "работой" российских спецслужб на оккупированной части области. В настоящее время все пути выезда на подконтрольные Украине территории заблокированы.
- Россия перегруппировывает войска на оккупированных территориях Херсона и Запорожья, планирует закрепиться там.
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