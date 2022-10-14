Об этом Генштаб ВСУ сообщил в вечернем отчете.

"Во временно занятом городе Херсон оккупанты изъяли из местного речного порта 13 из 15 плавсредств баржевого типа для перевозки личного состава и техники через реку Днепр", - пишут в Генштабе.

Российский агрессор с начала суток, 14 октября, нанес по территории Украины 3 ракетных и 10 авиационных ударов.

В Генштабе ВСУ владеют информацией, что во временно оккупированный Крым прибыл эшелон военной техники из белорусского Гомеля.

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