В Херсоне оккупанты похитили из речного порта 13 барж для перевозки военных и техники через Днепр
В Херсоне российские оккупанты-воры угнали почти все баржи из речного порта, будут использовать для передвижения военных и техники через Днепр
Об этом Генштаб ВСУ сообщил в вечернем отчете.
"Во временно занятом городе Херсон оккупанты изъяли из местного речного порта 13 из 15 плавсредств баржевого типа для перевозки личного состава и техники через реку Днепр", - пишут в Генштабе.
- Российский агрессор с начала суток, 14 октября, нанес по территории Украины 3 ракетных и 10 авиационных ударов.
- В Генштабе ВСУ владеют информацией, что во временно оккупированный Крым прибыл эшелон военной техники из белорусского Гомеля.
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