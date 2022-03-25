В Херсоне оккупанты похитили депутата райсовета Афанасьева, - облсовет

Об этом сообщил депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань.



"В Херсоне похитили депутата Корабельного районного совета, главу фракции "Европейская солидарность" Дмитрия Афанасьева. Это известный на весь мир спортсмен, инструктор международного класса, тренер сборной команды Украины из Таэквон-К ИТФ", - написал он.



Во вторник, 22 марта, после разгона проукраинского митинга Дмитрий Афанасьев защищал свою жену, которую пытались задержать. Мужчину сильно избили: врачи диагностировали многочисленные гематомы и сломанные ребра.



Через два часа оккупанты пришли с обыском домой к семье Дмитрия Афанасьева. Они нашли удостоверения депутата райсовета, изъяли видео с камер наблюдения и мобильные телефоны членов семьи. Мужчин, находившихся в доме, в том числе друзей депутата, задержали.



Утром 23 марта российские военные провели повторный обыск и отпустили одного из задержанных, который сообщил о жестоких пытках. Другие мужчины до сих пор находятся в плену и подвергаются издевательствам.



"Требуем немедленного освобождения Дмитрия Афанасьева! Просьба распространить информацию и помочь освободить заложников", - подчеркнул Сергей Хлань.

Напомним, в Харьковской области россияне похитили главу Циркуновской ОТО.

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