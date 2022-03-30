В Херсоне оккупанты отпустили похищенного ранее священника ПЦУ, - епископ Херсонский и Таврический Никодим

Об этом сообщил управляющий Херсонской епархией ПЦУ, епископ Херсонский и Таврический Никодим.

"Слава Богу, отца Сергея отпустили, возвращается домой", - написал епископ.

Напомним, сегодня утром, 30 марта, появилась информация, что оккупанты забрали в неизвестном направлении священника Православной церкви Украины Сергея Чудиновича.

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