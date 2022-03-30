В Херсоне оккупанты отпустили похищенного ранее священника ПЦУ, - епископ Херсонский и Таврический Никодим
Российские захватчики отпустили священника ПЦУ, волонтера Сергея Чудиновича, которого похитили в среду утром в оккупированном Херсоне
Об этом сообщил управляющий Херсонской епархией ПЦУ, епископ Херсонский и Таврический Никодим.
"Слава Богу, отца Сергея отпустили, возвращается домой", - написал епископ.
- Напомним, сегодня утром, 30 марта, появилась информация, что оккупанты забрали в неизвестном направлении священника Православной церкви Украины Сергея Чудиновича.
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