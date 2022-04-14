В Херсоне оккупанты обустраивают артиллерийские позиции, а в Новую Каховку и Казацкий стягивают войска и технику, - депутат Херсонского облсовета
Депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань рассказал, что российские оккупанты в Херсоне начинают обустраивать артиллерийские позиции, а в Новую Каховку и Казацкий стягивают военную технику
Об этом он рассказал в эфире Еспресо.TV.
“Оккупанты на временно оккупированных территориях Украины пытаются распространить ложную информацию о войне. Информационная война тоже продолжается. Они распространяют пропагандистские листовки. В Новой Каховке оккупанты используют типографию на полную мощность для того, чтобы печатать пропагандистские материалы”, - рассказал Хлань.
Хлань добавил, что россияне пытаются распространить свои печатные пропагандистские материалы по всей оккупированной территории. Главная цель таких действий, по мнению Хланя, - посеять недоверие людей в ВСУ и военно-политическое руководство Украины.
“Оккупанты пишут в своих пропагандистских листовках о том, что Украина не будет освобождать оккупированные территории. Мы стараемся поддерживать людей. Это тоже часть информационной войны. Люди не должны чувствовать себя оставленными на произвол судьбы”, - добавил Хлань.
Хлань также сообщил, что в Херсоне россияне расчищают территорию для обустройства артиллерийских позиций.
В районе Остров города Херсона россияне начали расчищать территорию, чтобы обустроить свои артиллерийские позиции. В частности, в промышленной зоне в районе Острова они стягивают артиллерийские установки и устанавливают их на позиции. Также оккупанты укрепляют свои позиции и стягивают технику в Новую Каховку и Казацкий, который находится возле Каховской ГЭС”, – рассказал Хлань.
- Напомним, на Юге оккупанты пытаются вернуть утраченные позиции, ведут воздушную разведку, агитируют людей за РФ и распространяют фейки о войне против Украины .
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.25
Покупка 29.25Продажа 29.91
-
EUR
Покупка 31.76Продажа 32.68
- Актуальное
- Важное