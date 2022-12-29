В Херсоне оккупанты обстреляли областной кардиологический диспансер, есть пострадавшие
Российская ракета повредила областной кардиологический диспансер в Херсоне, пострадали два человека
Об этом сообщает заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко в Телеграмме .
"Херсон. Почти каждый день под обстрелами медицинские учреждения. На днях это был роддом. Сегодня в результате российских обстрелов города поврежден Областной кардиологический диспансер. Пострадали 2 человека - охранник и работник котельной", - написал он.
- 27 декабря, оккупанты обстреляли из артиллерии предприятие критической инфраструктуры в Херсоне, жертв среди гражданских нет.
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