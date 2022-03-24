В Херсоне оккупанты обокрали квартиру, где когда-то жила Катерина Гандзюк
В Херсоне российские военные обокрали квартиру, в которой раньше жила Катерина Гандзюк
Об этом сообщает "Общественное.Херсон", передает Еспресо. TV.
Отмечается, что действом занимались 12 человек с оружием, которые выломали дверь в квартиру, где никого не было.
Причиной "обыска" помещения российские захватчики указали то, что это "объект, угрожающий российской государственности".
Справка. Катерина Гандзюк - депутат Херсонского областного совета V созыва и Херсонского городского совета VI созыва, и.о. управляющего делами исполнительного комитета Херсонского горсовета, советница мэра Херсона, национальная волонтер ООН, аспирантка Национальной академии государственного управления при Президенте Украины, общественная активистка в сфере доступа к публичной информации, координатор Центра политических студий и аналитики в Херсонской области. Погибла в результате нападения, произошедшего 31 июля 2018 года. Нападение на Катерину и отсутствие результатов расследования дали начало всеукраинской акции "Кто заказал Катю Гандзюк?" - сообщения, граффити и баннеры этого содержания появились на страницах соцсетей, стенах домов и трибунах стадионов Украины.
- Напомним, в Херсоне на здании горсовета вывесили государственный флаг Украины
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