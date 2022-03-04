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В Херсоне оккупанты начали трансляцию 24 российских телеканалов

4 мартa, 2022 пятница
10:44
война с Россией

В Херсоне с утра 4 марта через приставку Т2 российские захватчики начали транслировать 24 российских теле- и 3 радиоканала

Об этом сообщает Общественное.Херсон.

На телеканале UA:Херсон транслируется всеукраинский марафон. Остальные региональные каналы не работают.

Схожую ситуацию наблюдают и в районах области.

  • Напомним, российские войска в Херсоне оккупировали телебашню и телерадиовещание и намерены распространять фейковые новости и информацию в городе.
  • Центр противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны сообщает, что российские захватчики планируют провести в Херсоне "митинг" якобы в свою поддержку, для этого они свозят в город технику и людей.

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