В Херсоне оккупанты начали трансляцию 24 российских телеканалов
В Херсоне с утра 4 марта через приставку Т2 российские захватчики начали транслировать 24 российских теле- и 3 радиоканала
Об этом сообщает Общественное.Херсон.
На телеканале UA:Херсон транслируется всеукраинский марафон. Остальные региональные каналы не работают.
Схожую ситуацию наблюдают и в районах области.
- Напомним, российские войска в Херсоне оккупировали телебашню и телерадиовещание и намерены распространять фейковые новости и информацию в городе.
- Центр противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны сообщает, что российские захватчики планируют провести в Херсоне "митинг" якобы в свою поддержку, для этого они свозят в город технику и людей.
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