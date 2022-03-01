В Херсоне оккупанты готовят провокацию под видом эвакуации гражданских
В Херсоне россияне заявляют о якобы эвакуации мирного населения, горсовет называет это провокацией
Об этом сообщает Херсонский горсовет .
"Внимание!!! В городе не проводят эвакуацию!!! Это провокация!!!" - отметили в городском совете.
Херсонцев призвали не садиться в незнакомые автомобили и не выходить на улицу.
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