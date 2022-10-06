Об этом он сообщил в эфире Эспрессо.



"Мы должны помнить, что в Херсоне огромное количество оккупантов, каждую ночь они постоянно перемещают технику с выключенным светом по городу, поэтому не особенно видно, какая именно техника. А в день херсонцы видят очень много российских военных, из них большое количество ходит в гражданской одежде. То есть в пустом городе, из которого выехало более 60% населения, очень заметна концентрация российских войск", - прокомментировал журналист.



Сергей Никитенко отметил, что оккупанты имеют несколько переправ, которыми они пользуются.



"Антоновский мост сейчас не действует, хотя через него еще 2-3 дня назад проезжали автомобили и грузовики, но среди них не было тяжелой техники. Переправы также не дают им серьезного подкрепления из-за ограниченной возможности пропуска машин. Паромную переправу на Голой Пристани оккупанты приостановили, ибо туда дважды попадали ракеты, фактически у противника остается несколько переправ, одна из них точно военная, в районе железнодорожного моста. Эта переправа, скорее всего, точно действует, но нам сложно сказать, что там происходит. Однако мы имеем информацию, что эта переправа действует, но ее масштабы нам неизвестны", - отметил Никитенко.

3 октября ВСУ ударили по понтонной и паромной переправам противника через Днепр в Херсонской области.

5 октября в оккупированном Херсоне произошел прилет по гостинице с работниками ФСБ: есть уничтоженные оккупанты

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb